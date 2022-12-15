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В Нижегородской области назвали десять самых востребованных профессий в 2022 году

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Названы десять самых востребованных профессий в 2022 году в Нижегородской области.
В Нижегородской области назвали десять самых востребованных профессий в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Как пишет pravda-nn.ru со ссылкой на экспертов платформы hh.ru, на первом месте — менеджер по продажам/по работе с клиентами. Далее идут продавец-консультант/продавец-кассир и водитель.

Также в десятку вошли профессии бухгалтера, программиста, инженера, слесаря, врача, упаковщика и оператора call-центра.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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