В Нижегородской области назвали десять самых востребованных профессий в 2022 году

Названы десять самых востребованных профессий в 2022 году в Нижегородской области.

Как пишет pravda-nn.ru со ссылкой на экспертов платформы hh.ru, на первом месте — менеджер по продажам/по работе с клиентами. Далее идут продавец-консультант/продавец-кассир и водитель.

Также в десятку вошли профессии бухгалтера, программиста, инженера, слесаря, врача, упаковщика и оператора call-центра.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.