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В Челябинской области после 30-градусных морозов потеплеет к выходным

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Согласно данным Гидрометеоцентра Челябинской области, к субботе, 17 декабря, в регионе ожидается потепление до -3 °С.
В Челябинской области после 30-градусных морозов потеплеет к выходным
  • Gettyimages.ru
  • © Julia Christe

Об этом сообщает URA.RU.

«Ещё 15 и 16 декабря в Челябинской области термометры днём будут показывать до -17...-18 °С. Но в субботу, 17 декабря, днём потеплеет до -3...-8 °С. Ночные морозы, достигающие -29 °С, сменятся обычными для декабря показателями — от -12 до -19 °С», — уточнили в челябинском ЦГМС.

Потепление ожидается на выходных и в Омской области. Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу днём в регионе прогнозируют от -14 до -24 °С, в ночь с пятницы на субботу — от -26 до -31 °С. Погода начнёт меняться с 17 декабря, и к воскресенью дневная температура повысится до -8...-13 °С.

Ранее крымский Минтранс выпустил предупреждение для водителей о выпавшем снеге на Ангарском перевале.

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