Глава Росприроднадзора Радионова рассказала о работе по спасению животных

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об операциях по спасению животных, а также уточнила функции ведомства в этом вопросе.

О том, что какое-либо животное попало в беду, в ведомстве обычно узнают на критической стадии развития ситуации, заявила она в специальном проекте «Ямал 1» «Первые в Российской Арктике».

«В глазах обывателя ты всегда неправ. Забрали из среды обитания — сразу возникают вопросы: зачем, хотите продать зоопарку, мучить животное... У Росприроднадзора вообще нет функции спасения. Мы должны выдать разрешение на изъятие животного из природы, чтобы специалисты могли это сделать. И всё... Но я люблю животных и не могу не вмешиваться. И если мой голос, как руководителя ведомства, звучит громче, то я не могу промолчать», — объяснила Радионова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Фонде друзей балтийской нерпы спасли девять детёнышей тюленей в этом году.