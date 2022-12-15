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Кубань досрочно выполнила показатели нацпроекта «Производительность труда» в этом году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что в этом году Краснодарский край досрочно выполнил показатели нацпроекта «Производительность труда».
Кубань досрочно выполнила показатели нацпроекта «Производительность труда» в этом году
  • © admkrai.krasnodar.ru

Отмечается, что регион вышел в лидеры по числу участников и эффекту от внедрения бережливых технологий.

На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 224 кубанских предприятия, сообщает «Кубань24».

«Предприятия смогли сократить время производства продукции в среднем на 38%, увеличить выработку на 46%. Благодаря активной работе мы досрочно выполнили показатели нацпроекта в 2022 году», — рассказал губернатор.

Он отметил, что по итогам года Кубань увеличит экономический эффект от реализации бережливого нацпроекта по сравнению с прошлым годом. Тогда он составлял около 12 млрд рублей. 

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