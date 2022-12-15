Кубань досрочно выполнила показатели нацпроекта «Производительность труда» в этом году
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Отмечается, что регион вышел в лидеры по числу участников и эффекту от внедрения бережливых технологий.
На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 224 кубанских предприятия, сообщает «Кубань24».
«Предприятия смогли сократить время производства продукции в среднем на 38%, увеличить выработку на 46%. Благодаря активной работе мы досрочно выполнили показатели нацпроекта в 2022 году», — рассказал губернатор.
Он отметил, что по итогам года Кубань увеличит экономический эффект от реализации бережливого нацпроекта по сравнению с прошлым годом. Тогда он составлял около 12 млрд рублей.