Вирусолог Чумаков: свиной грипп пришёл в Россию из Юго-Восточной Азии
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Об этом сообщает newizv.ru.
«Свиной грипп пришёл к нам из Юго-Восточной Азии. Не обязательно им болели свиньи, источником заражения могли стать и птицы. В ЮВА источником заражения были свиные хозяйства. Грипп — очень серьёзное заболевание на самом деле», — сказал он.
Чумаков добавил, что заразиться вирусом A/H1N1, употребляя в пищу свинину, нельзя.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.