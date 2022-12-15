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Вирусолог Чумаков: свиной грипп пришёл в Россию из Юго-Восточной Азии

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Академик РАН, молекулярный биолог и вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию со свиным гриппом в России.
Вирусолог Чумаков: свиной грипп пришёл в Россию из Юго-Восточной Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает newizv.ru.

«Свиной грипп пришёл к нам из Юго-Восточной Азии. Не обязательно им болели свиньи, источником заражения могли стать и птицы. В ЮВА источником заражения были свиные хозяйства. Грипп — очень серьёзное заболевание на самом деле», — сказал он.

Чумаков добавил, что заразиться вирусом A/H1N1, употребляя в пищу свинину, нельзя.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.

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