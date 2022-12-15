Инфекционист Викулов порекомендовал ограничить контакты после вакцинации от гриппа
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«Нужно понимать, что сразу после вакцинации человек уязвим. В течение двух-трёх недель будет формироваться иммунный ответ. Если можно минимизировать контакты с людьми, перейти на удалённую работу, то тогда вакцинация возможна», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее, по сообщениям URA.RU, в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области предупредили, что самостоятельное лечение гриппа может привести к тяжёлым последствиям для организма.