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Инфекционист Викулов порекомендовал ограничить контакты после вакцинации от гриппа

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что после вакцинации от гриппа иммунитет человека становится уязвимым.
Инфекционист Викулов порекомендовал ограничить контакты после вакцинации от гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

«Нужно понимать, что сразу после вакцинации человек уязвим. В течение двух-трёх недель будет формироваться иммунный ответ. Если можно минимизировать контакты с людьми, перейти на удалённую работу, то тогда вакцинация возможна», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее, по сообщениям URA.RU, в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области предупредили, что самостоятельное лечение гриппа может привести к тяжёлым последствиям для организма.

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