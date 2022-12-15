В ветклиниках Москвы провели более 1,3 млн приёмов с помощью системы ВетАС

Более 1,3 млн приёмов провели специалисты в городских ветеринарных лечебницах за последние четыре года — с момента запуска ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС).

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Благодаря ВетАС жители могут записать своих животных в клинику онлайн, а ветеринарные врачи — зафиксировать информацию в электронном виде, отметил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, новый процесс работы ветклиник позволяет специалистам уделять осмотру и диагностике всё время, не отвлекаясь на формальности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Москвы обратились в столичный круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных более 100 тыс. раз с момента его открытия в марте 2022 года.