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В ветклиниках Москвы провели более 1,3 млн приёмов с помощью системы ВетАС

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Более 1,3 млн приёмов провели специалисты в городских ветеринарных лечебницах за последние четыре года — с момента запуска ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС).
В ветклиниках Москвы провели более 1,3 млн приёмов с помощью системы ВетАС
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Williams

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. 

Благодаря ВетАС жители могут записать своих животных в клинику онлайн, а ветеринарные врачи — зафиксировать информацию в электронном виде, отметил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, новый процесс работы ветклиник позволяет специалистам уделять осмотру и диагностике всё время, не отвлекаясь на формальности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Москвы обратились в столичный круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных более 100 тыс. раз с момента его открытия в марте 2022 года.

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