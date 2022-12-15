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Специалист Лебедев рассказал, что свежезаваренный чай повышает работоспособность

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о полезных свойствах чая.
Специалист Лебедев рассказал, что свежезаваренный чай повышает работоспособность
  • Gettyimages.ru
  • © Deepanwita De / EyeEm

Свежезаваренный чай повышает интеллектуальную активность и работоспособность, помогает справиться с утомлением, улучшает концентрацию внимания, сообщил он в разговоре с «Российской газетой».

«Эти качества напитка обусловлены содержащимся в нём кофеином. В частности, в одном из исследований, проведённом в 2014 году, участники с более высоким потреблением кофеина показали лучшие результаты в тестах на умственные функции», — отметил Лебедев.

Со своей стороны, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что регулярное употребление морской капусты помогает вывести из организма соли тяжёлых металлов, излишки сахара и холестерина. Этот продукт улучшает состояние кожи и волос, повышает работоспособность, даёт организму энергию, заключила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе зелёного чая для пожилых людей.

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