Хирург Репина рассказала, что сидячий образ жизни может привести к растяжению вен

Хирург медицинского центра «СМ-клиника» Анастасия Репина предупредила, что при сидячем образе жизни существует риск развития варикоза.

«Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами», — отметила врач в беседе с РИАМО.

По её словам, при длительном сидении мышцы таза практически не сокращаются, кровь начинает застаиваться в венах.

«Нужно вставать каждые 45 минут, можно делать лёгкую разминку, лимфодренажные прыжки, любые движения, которые заставят кровь циркулировать», — посоветовала Репина.

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