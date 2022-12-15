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Хирург Репина рассказала, что сидячий образ жизни может привести к растяжению вен

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Хирург медицинского центра «СМ-клиника» Анастасия Репина предупредила, что при сидячем образе жизни существует риск развития варикоза.
Хирург Репина рассказала, что сидячий образ жизни может привести к растяжению вен
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами», — отметила врач в беседе с РИАМО.

По её словам, при длительном сидении мышцы таза практически не сокращаются, кровь начинает застаиваться в венах.

«Нужно вставать каждые 45 минут, можно делать лёгкую разминку, лимфодренажные прыжки, любые движения, которые заставят кровь циркулировать», — посоветовала Репина.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области предупредили, что самостоятельное лечение гриппа может привести к тяжёлым последствиям для организма.

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