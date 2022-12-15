Хирург Репина рассказала, что сидячий образ жизни может привести к растяжению вен
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«Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами», — отметила врач в беседе с РИАМО.
По её словам, при длительном сидении мышцы таза практически не сокращаются, кровь начинает застаиваться в венах.
«Нужно вставать каждые 45 минут, можно делать лёгкую разминку, лимфодренажные прыжки, любые движения, которые заставят кровь циркулировать», — посоветовала Репина.
Ранее, по сообщениям URA.RU, в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области предупредили, что самостоятельное лечение гриппа может привести к тяжёлым последствиям для организма.