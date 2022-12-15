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Нутрициолог Падолка отметила, что недостаток витамина В1 может стать причиной апатии

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Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала, что повышенная раздражительность, плохое настроение, утомляемость и апатия могут быть обусловлены нехваткой в организме витамина В1 — тиамина.
Нутрициолог Падолка отметила, что недостаток витамина В1 может стать причиной апатии
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«Увеличение потребления углеводов пропорционально повышает потребность в тиамине, например если в ежедневном меню преобладают сахаросодержащие продукты и кондитерские изделия. При таком рационе повышается доля легкоусвояемых углеводов и организм начинает нуждаться в большем количестве тиамина, чтобы усвоить их и сохранить нормальный метаболизм», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с «Москвой 24» назвала способ есть пельмени и не поправляться.

По её словам, чтобы избежать негативных последствий переедания, нужно съедать не более 10—15 пельменей среднего размера не чаще двух раз в неделю. Желательно при этом употреблять овощи, тогда пельмени будут лучше перевариваться, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе зелёного чая для пожилых людей.

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