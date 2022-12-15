РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Российские власти намерены продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Данную информацию также подтвердил источник в Минтрансе России.

В октябре российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по территории России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. В списке таких стран значатся государства ЕС, Британия, Норвегия и Украина.