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РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

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Российские власти намерены продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.
РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года
  • РИА Новости

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Данную информацию также подтвердил источник в Минтрансе России.

В октябре российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по территории России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. В списке таких стран значатся государства ЕС, Британия, Норвегия и Украина.

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