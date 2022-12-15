РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года
- РИА Новости
Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Данную информацию также подтвердил источник в Минтрансе России.
В октябре российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по территории России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. В списке таких стран значатся государства ЕС, Британия, Норвегия и Украина.