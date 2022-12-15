Иммунолог Ярцева напомнила о важности соблюдения дозировок лекарств при гриппе
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«Огромное количество пациентов не соблюдают лечение в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создаётся ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку... Например, доза парацетамола для взрослого человека 1 тыс. мг три раза в день», — сказала Ярцева в разговоре с URA.RU.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.