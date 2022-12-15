Иммунолог Ярцева напомнила о важности соблюдения дозировок лекарств при гриппе

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что при приёме лекарств во время лечения гриппа россиянам следует соблюдать необходимую дозировку, так как нарушения могут негативно сказаться на процессе терапии.

«Огромное количество пациентов не соблюдают лечение в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создаётся ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку... Например, доза парацетамола для взрослого человека 1 тыс. мг три раза в день», — сказала Ярцева в разговоре с URA.RU.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.