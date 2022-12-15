МО России: вторая за два дня шахтная МБР «Ярс» встала на дежурство в Козельском соединении
«В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Козельское соединение стало первым в Ракетных войсках стратегического назначения, которое вооружают ракетами «Ярс» стационарного базирования.
Ранее газета Daily Mail писала, что загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в пусковую установку в Калужской области является сигналом России Западу.