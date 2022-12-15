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В Курской области восстановлено электроснабжение большинства населённых пунктов

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В большей части населённых пунктов Курской области, пострадавших от снегопада, восстановлено электроснабжение, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Энергетики восстановили электроснабжение в большей части населённых пунктов региона, пострадавших в результате обильного снегопада», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что около 400 человек остаются без электроснабжения в Курском районе, работы продолжаются.

Ранее в МЧС Чувашии заявили, что в регионе более 4,5 тыс. жилых домов в 47 населённых пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада.

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