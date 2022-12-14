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Школы Тюмени переходят на дистант с 15 декабря из-за ОРВИ

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Учебные заведения Тюмени переходят на дистант с 15 по 23 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Школы Тюмени переходят на дистант с 15 декабря из-за ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информцентр правительства региона.

Соответствующее решение принято на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Тем временем в Санкт-Петербурге, по данным на 12 декабря, в 59 школах на обучение с применением дистанционных образовательных технологий перевели 201 класс, передают «Невские новости» со ссылкой на Комитет образования.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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