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В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В Ростовской области за неделю выявили более 30 тыс. заболевших ОРВИ.
В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости — 72,5 на 10 тыс. жителей. Темп прироста составил 38,5% по отношению к показателям прошлой недели.

Тем временем, в Ульяновской области в ноябре зарегистрировали 748 случаев COVID-19, что в 5,5 раз меньше, чем годом ранее, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

С 20 ноября в регионе зафиксировали также 64 случая заболевания гриппом.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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