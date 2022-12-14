В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости — 72,5 на 10 тыс. жителей. Темп прироста составил 38,5% по отношению к показателям прошлой недели.
Тем временем, в Ульяновской области в ноябре зарегистрировали 748 случаев COVID-19, что в 5,5 раз меньше, чем годом ранее, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
С 20 ноября в регионе зафиксировали также 64 случая заболевания гриппом.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.