В Удмуртии вакцинацию против гриппа прошли более 806 тысяч жителей

В Удмуртии против гриппа вакцинировались 806,1 тыс. человек, в том числе 196 тыс. детей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в Республиканском центре общественного здоровья в Ижевске.

Также стало известно, что власти Севастополя направили дополнительные средства на закупку более 12 тыс. доз вакцины от гриппа.

«Предусмотрено выделение из резервного фонда правительства Севастополя 2,5 млн рублей на приобретение вакцины от гриппа», — сказал глава городского Департамента здравоохранения Виталий Денисов, слова которого приводит «Новый Севастополь».

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.