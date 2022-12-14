В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ставропольском крае с 5 по 11 декабря выявили более 18 тыс. человек с симптомами ОРВИ и гриппа.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Эпидпороговый показатель недели превышен в возрастных группах 7—14 лет и старше 15 лет», — уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что прививку против гриппа сделали более 1,3 млн жителей, в том числе 323 тыс. детей.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, что с 5 по 11 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе вырос на 39%, передаёт megatyumen.ru.

От гриппа вакцинировались более 60% населения области.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.