В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Вакцинация — главный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно сделать прививку больным хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста, поскольку они находятся в группе риска», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Также стало известно, что в Удмуртии на неделе с 5 по 11 декабря выявили 15 719 случаев ОРВИ, что на 6,6% больше, чем неделей ранее, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
По данным на 15 декабря, в республике зарегистрировали 54 случая гриппа.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.