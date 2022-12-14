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В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн человек

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В Московской области прививку от гриппа сделали свыше 4,5 млн человек, в том числе 1 млн жителей старше 60 лет.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вакцинация — главный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно сделать прививку больным хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста, поскольку они находятся в группе риска», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Удмуртии на неделе с 5 по 11 декабря выявили 15 719 случаев ОРВИ, что на 6,6% больше, чем неделей ранее, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 15 декабря, в республике зарегистрировали 54 случая гриппа.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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