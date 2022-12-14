В Челябинской области зарегистрировали 101 случай COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 101 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1214 жителей. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 394 889 человек.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«Мы готовы оперативно реагировать на ситуацию: во всех муниципалитетах есть резерв коечного фонда, лекарственные препараты, кислородное оборудование. Кроме того, в округе построено два крупных инфекционных госпиталя на 300 мест, в случае дальнейшего роста заболеваемости мы задействуем эти площади для лечения пациентов с ОРВИ», — сказал глава ведомства Сергей Новиков.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.