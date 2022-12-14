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В Иркутской области выявили 105 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 105 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 105 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 355 407 человек, выздоровели 350 227.

Тем временем, в Татарстане зарегистрировали 98 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 26 жителей, выздоровели 117.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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