В Оренбургской области направят 16,6 млрд рублей на ремонт дорог в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Центр управления регионом.
Во время прямой линии губернатор Денис Паслер заявил, что за три года объём финансирования дорожных работ вырос в три раза.
В 2023 году на такие работы направят 16,6 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние свыше 300 км автодорог.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье на благоустройство лесопарков в 2023 году выделили почти 5 млрд рублей.