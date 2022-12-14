В Оренбургской области направят 16,6 млрд рублей на ремонт дорог в 2023 году

В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с ремонтом дорог.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Центр управления регионом.

Во время прямой линии губернатор Денис Паслер заявил, что за три года объём финансирования дорожных работ вырос в три раза.

В 2023 году на такие работы направят 16,6 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние свыше 300 км автодорог.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье на благоустройство лесопарков в 2023 году выделили почти 5 млрд рублей.