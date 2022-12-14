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В Подмосковье более 112 тысяч семей распорядились средствами регионального маткапитала

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В Московской области более 112 тыс. семей распорядились средствами регионального материнского капитала.
В Подмосковье более 112 тысяч семей распорядились средствами регионального маткапитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего же с начала действия программы выдано более 224,5 тыс. сертификатов. Преимущественно жители региона потратили сертификаты на улучшение жилищных условий — 69,2 тыс., на образование — 15,3 тыс., а получили выплаты около 28 тыс.», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Также стало известно, что в Ставропольском крае до конца года выплаты на покупку жилья по госпрограмме получат 1565 молодых семей. Общая сумма выплат — 1,1 млрд рублей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«В следующем году на реализацию программы «Молодая семья» в регионе будет направлено порядка 130 млн рублей, что позволит обеспечить жильём около 90 семей», — отметил и.о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя.

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