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Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

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Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и близких ему лиц на 50 млн рублей.
Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей
  • РИА Новости

Отмечается, что московская прокуратура подала в суд исковое заявление об обращении в доход России имущества Захарченко, его родственников и близких лиц.

«Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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