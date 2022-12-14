Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и близких ему лиц на 50 млн рублей.

Отмечается, что московская прокуратура подала в суд исковое заявление об обращении в доход России имущества Захарченко, его родственников и близких лиц.

«Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.