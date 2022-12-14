Автоэксперт Ломанов напомнил о технике безопасного вождения в непогоду

Независимый автомобильный эксперт Андрей Ломанов рассказал о правилах безопасного вождения в непогоду.

«Есть базовое правило: если есть возможность поехать в снежную погоду на общественном транспорте, то лучше это сделать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если такой вариант невозможен, то важно соблюдать на дороге дистанцию.

«Если машина теряет траекторию, необходимо сбросить и отпустить газ, попытаться выровнять автомобиль плавными и ровными движениями. Любые резкие манёвры на скользкой дороге, скорее всего, приведут к большему заносу или сносу авто», — пояснил он.

Как добавил эксперт, летнюю резину на зимнюю следует менять вовремя.

Ранее автоинструктор по экстремальному вождению Юлия Квасова в беседе с Inforeactor дала советы по безопасной езде в снегопад.