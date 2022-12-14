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Психолог Кейро посоветовала наладить с ребёнком контакт, чтобы отвлечь его от гаджетов

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Клинический психолог Арина Кейро рассказала родителям о способах отвлечь детей от гаджетов.
Психолог Кейро посоветовала наладить с ребёнком контакт, чтобы отвлечь его от гаджетов
  • Gettyimages.ru

«Очень важно, чтобы родители уделяли своему чаду время. Это предполагает контакт. Соответственно, ребёнок развивает воображение в условиях непринуждённо-игровой обстановки. Важно акцентировать внимание на том, чтобы этот контакт был стопроцентный, а не частичный, когда молчаливое присутствие занятых своими делами родителей заменяет полноценное общение», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если речь идёт о подростках, то лучше всего записать их в кружок, чтобы у них появилась возможность развить фантазию и творческие способности.

Ранее психолог Ольга Дмитриева в беседе с Общественной службой новостей рассказала о способах отучить детей от гаджетов.

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