Терапевт Романенко перечислила возможные симптомы проблем с поджелудочной железой

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с поджелудочной железой.

«Это могут быть болевые ощущения в верхней половине живота, иногда иррадиирующие в спину. Но самое главное, конечно, нарушается пищеварение», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, при появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу, который проведёт диагностику и назначит лечение.

«Когда развивается воспаление в поджелудочной железе, это крайняя, неотложная ситуация. Это выраженный болевой синдром, повышение температуры, слабость, боль, тошнота, рвота», — предупредила Романенко.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.