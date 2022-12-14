Депутат Пискарёв: финансируемые Западом СМИ и НПО перешли к организации диверсий в России

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России перешли к прямой организации диверсий.

«Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», — сказал депутат в ходе заседания Госдумы.

По его словам, у комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства есть документы, свидетельствующие о реализации планов Запада по подрыву российской экономической безопасности, в том числе с помощью диверсий.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году зарегистрирована 21 диверсия, в то время как в прошлом году была всего одна, отметил Пискарёв, слова которого приводит ТАСС.

В начале декабря Пискарёв сообщил, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.