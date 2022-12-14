Исследование: 43% россиян хотели бы отдохнуть в родном городе в новогодние каникулы

Новое исследование показало, что самыми популярными местами для проведения новогодних каникул среди россиян стали их родные города. Такой ответ дали 43% опрошенных.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис SuperJob.

«Екатеринбург наряду с Анапой, Краснодаром, Самарой, Волгоградом, Смоленском, Тюменью, Камчаткой, Иваново хотели бы на новогодних праздниках посетить 24% опрошенных россиян», — отмечается в исследовании.

За Москву отдали голоса 16% участников исследования, столько же набрал Петербург.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.