Специалист Савченко сравнил выгоду от покупки и аренды квартиры

Основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко рассказал, как определиться при выборе варианта покупки или аренды квартиры.

В беседе с Life.ru он заявил, что в настоящее время выгодно покупать жильё, поскольку действуют околонулевые ставки по ипотеке и ежемесячный платёж равен или ниже платежа по аренде.

«Если вы понимаете, что выплачивать кредит будете больше 10 лет, то такая ставка выгодна. Переплата составит в районе 3—5% от размера займа», — уточнил Савченко.

По его словам, если покупатель сомневается в том, что он собирается долго прожить в каком-либо городе, или же он просто не готов расставаться с крупной суммой денег, то лучше арендовать жильё.

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