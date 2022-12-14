В Татарстане возбудили дело после сообщений о травмировании младенца

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий сообщил о возбуждении уголовного дела после информации о травмировании 7-месячного мальчика.

Сейчас младенец находится в медицинском учреждении Казани, сообщает «Реальное время».

Отмечается, что состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Есть предположения, что мальчика избила мать.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК).

Ранее было возбуждено уголовное дело против женщины, которая, согласно предварительным данным, оставила младенца в подъезде на юге Москвы.