Бастрыкин вручил награды юным героям Отечества

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил детей, проявивших мужество в условиях боевых действий. Церемонию награждения приурочили ко Дню Героев Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди награждённых — дети Донбасса. Медали «Доблесть и отвага» вручены Евгении Сафроненко за спасение беременной женщины в Донецке, Богдану Матвиенко — за оказание помощи ребёнку в Шахтёрске и Богдану Коринскому — за спасение раненого друга в Донецке.

«Отрадно, что в наших рядах есть такие отважные дети и подростки. Ваши героические поступки — это хорошее начало жизни», — сказал Александр Бастрыкин.

Ряд юных героев — ребята из разных субъектов России.

Так, медали «Доблесть и отвага» были вручены школьникам из Ижевска Данилу Горецкому и Дмитрию Иванову за своевременное оказание помощи детям при нападении вооружённого преступника на школу в сентябре 2022 года.

Медаль «За содействие» получил ученик 9-го класса из Бурятии Сергей Черных за мужество при спасении мамы и старшего брата от вооружённого преступника, сам мальчик получил ранение.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».