Узнать больше

В Москве прошла презентация книги первого министра информации ДНР Никитиной

Короткая ссылка
Презентация книги первого министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР» о событиях в республике в 2014 году прошла в представительстве ДНР в России.
В Москве прошла презентация книги первого министра информации ДНР Никитиной
  • РИА Новости

Отмечается, что в посольстве ДНР в России собрались более полусотни журналистов, военных корреспондентов, общественных и политических деятелей, участников событий, о которых рассказывает книга. 

В начале встречи к присутствующим по видеосвязи из Донецка обратился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал об исторической важности издания, а также ответил на вопросы из зала.

Посол ДНР в России Ольга Макеева подчеркнула важность книги для современной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить