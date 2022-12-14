В Москве прошла презентация книги первого министра информации ДНР Никитиной
- РИА Новости
Отмечается, что в посольстве ДНР в России собрались более полусотни журналистов, военных корреспондентов, общественных и политических деятелей, участников событий, о которых рассказывает книга.
В начале встречи к присутствующим по видеосвязи из Донецка обратился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал об исторической важности издания, а также ответил на вопросы из зала.
Посол ДНР в России Ольга Макеева подчеркнула важность книги для современной России.