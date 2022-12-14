В Москве прошла презентация книги первого министра информации ДНР Никитиной

Презентация книги первого министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР» о событиях в республике в 2014 году прошла в представительстве ДНР в России.

Отмечается, что в посольстве ДНР в России собрались более полусотни журналистов, военных корреспондентов, общественных и политических деятелей, участников событий, о которых рассказывает книга.

В начале встречи к присутствующим по видеосвязи из Донецка обратился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал об исторической важности издания, а также ответил на вопросы из зала.

Посол ДНР в России Ольга Макеева подчеркнула важность книги для современной России.