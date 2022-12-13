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Глава Минцифры сообщил, что в России создано более 130 тысяч госпабликов

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Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что в социальных сетях функционирует более 130 тыс. публичных страниц ведомств и подведомственных организаций. 
Глава Минцифры сообщил, что в России создано более 130 тысяч госпабликов
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Слова Шадаева приводит РИА Новости.

Министр рассказал, что в этом году был запущен процесс создания инфраструктуры госпабликов. 

«На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений», — сказал Шадаев.

По его словам, также создан единый порядок деятельности госорганов в соцсетях.

Также министр рассказал, что в 2023 году будет ставиться акцент на качестве ведения пабликов и мотивации администраторов страниц.

В ноябре сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» представила новые правила сообществ.

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