Глава Минцифры сообщил, что в России создано более 130 тысяч госпабликов

Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что в социальных сетях функционирует более 130 тыс. публичных страниц ведомств и подведомственных организаций.

Слова Шадаева приводит РИА Новости.

Министр рассказал, что в этом году был запущен процесс создания инфраструктуры госпабликов.

«На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений», — сказал Шадаев.

По его словам, также создан единый порядок деятельности госорганов в соцсетях.

Также министр рассказал, что в 2023 году будет ставиться акцент на качестве ведения пабликов и мотивации администраторов страниц.

В ноябре сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» представила новые правила сообществ.