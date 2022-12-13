Минэкономразвития: обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся

Минэкономразвития России сообщило, что обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся.

В пресс-службе министерства прокомментировали данные исследования экспертов РАНХиГС о необходимости пересмотреть этот перечень.

«На данный момент не ведётся никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов», — приводит сообщение Минэкономразвития ТАСС.

В марте в правительстве заявили об отсутствии причин для дефицита продуктов в России в условиях санкций.

Подробнее — в материале RT.