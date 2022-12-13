Минэкономразвития: обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся
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В пресс-службе министерства прокомментировали данные исследования экспертов РАНХиГС о необходимости пересмотреть этот перечень.
«На данный момент не ведётся никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов», — приводит сообщение Минэкономразвития ТАСС.
В марте в правительстве заявили об отсутствии причин для дефицита продуктов в России в условиях санкций.
Подробнее — в материале RT.