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Минэкономразвития: обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся

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Минэкономразвития России сообщило, что обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся.
Минэкономразвития: обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов не ведётся
  • Gettyimages.ru
  • © Noel Hendrickson

В пресс-службе министерства прокомментировали данные исследования экспертов РАНХиГС о необходимости пересмотреть этот перечень. 

«На данный момент не ведётся никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов», — приводит сообщение Минэкономразвития ТАСС.

В марте в правительстве заявили об отсутствии причин для дефицита продуктов в России в условиях санкций.

Подробнее — в материале RT.

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