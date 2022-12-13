В Санкт-Петербурге создадут Ассоциацию президентских библиотек

В Санкт-Петербурге подписали протокол о намерении создать в городе Ассоциацию президентских библиотек.

Как сообщают «Невские новости», в рамках сотрудничества планируют проводить совместные мероприятия между учреждениями четырёх стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России.

Уточняется, что ассоциация будет способствовать обмену опытом в области информационно-аналитического обеспечения органов власти, обмену ресурсами по вопросам истории, права, экономики, культурному взаимодействию и т. д.

Важной частью сотрудничества выступает интеграция ресурсов библиотеки с партнёрами из стран СНГ.

Ранее НСН сообщала, что в ТиНАО будут возведены четыре объекта образования.