В ГИБДД Севастополя назвали основные причины ДТП на дорогах города.

Это несоблюдение очерёдности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушения правил перестроения, сообщает ИА SevastopolMedia.ru со ссылкой на Управление Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.

Всего с начала года зафиксировано 512 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли 28 человек, 640 получили ранения, ещё 10 пешеходов погибли от наезда на них автомобиля. В столкновениях погибли 16 человек и 340 были травмированы.

Ранее ФАН сообщало, что женщина и ребёнок пострадали в аварии с маршрутным такси и легковым автомобилем в Челябинске.