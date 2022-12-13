Узнать больше

Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе

Короткая ссылка
Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе.
Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

«Пока мы продолжаем убирать по-старому, опираемся на те организации, которые до нового года на контрактах. Где-то хорошо работают, где-то — плохо. Точно лучше, чем в прошлом году. Но я считаю, что максимум на троечку», — рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, дорожники тоже сейчас убирают более активно.

Ранее «Невские новости» сообщили что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города об обильных снегопадах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить