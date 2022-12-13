Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе.

«Пока мы продолжаем убирать по-старому, опираемся на те организации, которые до нового года на контрактах. Где-то хорошо работают, где-то — плохо. Точно лучше, чем в прошлом году. Но я считаю, что максимум на троечку», — рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, дорожники тоже сейчас убирают более активно.

Ранее «Невские новости» сообщили что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города об обильных снегопадах.