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Психолог Девятка напомнила, что вручение подарка может быть способом оказать внимание

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Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, какой смысл люди вкладывают в подарки в разных жизненных обстоятельствах.

Под подарком подразумевается предмет или впечатления, которые мы отдаём другому человеку. Презенты могут согласовываться, а могут быть сюрпризами, смысл их может меняться в зависимости от контекста отношений, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Это могут быть гостинцы, благодаря которым поддерживаются родственные связи, или презенты — знак внимания или способ поддержать традиции. Подарки могут дарить в знак благодарности за что-то или в качестве извинения.

Сам факт дарения становится актом коммуникации, отметила психолог.

«Эмоциональный отклик того, кто получает красивую коробку с бантиком, — светящиеся счастьем глаза, улыбка и слова благодарности — самое лучшее подтверждение, что вы старались не зря. Подарок принят», — заключила Девятка.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

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