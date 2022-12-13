Более тысячи новогодних елей украсят Москву к новогодним праздникам
Об этом информирует «Москва 24».
По его словам, всего к праздникам появится более 4 тыс. объёмных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки. На Поклонной горе уже установили гигантский светомузыкальный шар.
Ели, декорированные шарами, звёздами и светящимися гирляндами, установят на площадях, улицах, в парках и скверах.
Уточняется, что для новогоднего оформления используются многофункциональные объекты, с помощью которых Москву украшали в прошлые годы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начали работать на Красной площади с 28 ноября.