Экипаж корабля «Одинцово» БФ отработал отражение воздушных атак с различных высот

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота (БФ) «Одинцово» поразил артиллерией средства воздушного нападения условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе тренировочных мероприятий на судне были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.

Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что военнослужащие из состава спасательных парашютно-десантных групп морской авиации Балтфлота провели тренировочные мероприятия по спасению потерпевших и выполнению парашютных прыжков с вертолёта Ми-8 на территории Калининградской области.