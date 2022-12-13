Эндокринолог Таныгина рассказала о методах ранней диагностики остеопороза

Врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидат медицинских наук Наталья Таныгина назвала исследования, которые помогут выявить остеопороз на ранних стадиях.

Остеопорозу предшествует длительная стадия остеопении, при которой плотность костной ткани потихоньку снижается. Главное — вовремя заметить и попытаться затормозить этот процесс, сообщила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Остеоденситометрия — рентгеновский метод, позволяющий узнать, сколько кальция осталось в кости и какова его плотность.

Ультразвуковая денситометрия — ещё один метод массового скрининга.

Также специалист посоветовала сдать анализы крови на уровень кальция (общего и иони­зированного), альбумина, щёлочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.