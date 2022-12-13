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Эндокринолог Таныгина рассказала о методах ранней диагностики остеопороза

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Врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидат медицинских наук Наталья Таныгина назвала исследования, которые помогут выявить остеопороз на ранних стадиях.
Эндокринолог Таныгина рассказала о методах ранней диагностики остеопороза
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Остеопорозу предшествует длительная стадия остеопении, при которой плотность костной ткани потихоньку снижается. Главное — вовремя заметить и попытаться затормозить этот процесс, сообщила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Остеоденситометрия — рентгеновский метод, позволяющий узнать, сколько кальция осталось в кости и какова его плотность.

Ультразвуковая денситометрия — ещё один метод массового скрининга.

Также специалист посоветовала сдать анализы крови на уровень кальция (общего и иони­зированного), альбумина, щёлочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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