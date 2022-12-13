Эндокринолог Таныгина рассказала о методах ранней диагностики остеопороза
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Остеопорозу предшествует длительная стадия остеопении, при которой плотность костной ткани потихоньку снижается. Главное — вовремя заметить и попытаться затормозить этот процесс, сообщила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Остеоденситометрия — рентгеновский метод, позволяющий узнать, сколько кальция осталось в кости и какова его плотность.
Ультразвуковая денситометрия — ещё один метод массового скрининга.
Также специалист посоветовала сдать анализы крови на уровень кальция (общего и ионизированного), альбумина, щёлочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.
Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.