Исследование: в России спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,3% к концу года
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Об этом пишут «Известия».
По словам аналитиков, покупкой подержанных машин в октябре — ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе — феврале.
Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года у россиян пользовалась Lada Priora. На втором и третьем местах — Lada 2114 Samara и Lada 2107.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.