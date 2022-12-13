Исследование: в России спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,3% к концу года

В «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России на 15,3%.

Об этом пишут «Известия».

По словам аналитиков, покупкой подержанных машин в октябре — ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе — феврале.

Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года у россиян пользовалась Lada Priora. На втором и третьем местах — Lada 2114 Samara и Lada 2107.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.