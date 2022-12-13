Узнать больше

Исследование: в России спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,3% к концу года

Короткая ссылка
В «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России на 15,3%.
Исследование: в России спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,3% к концу года
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишут «Известия».

По словам аналитиков, покупкой подержанных машин в октябре — ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе — феврале.

Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года у россиян пользовалась Lada Priora. На втором и третьем местах — Lada 2114 Samara и Lada 2107.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить