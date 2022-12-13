Полпред в УрФО Якушев рассказал о помощи жителей России участникам СВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, как жители России, в том числе Урала, собственными силами помогают участникам спецоперации.

«Примеров очень много. Во всех регионах женщины вяжут носки, варежки, шьют флисовые кофты и балаклавы и отправляют их солдатам... Когда шло формирование частей, в палаточных городках появился дефицит буржуек. Один молодой человек оборудовал в своём гараже мастерскую, на свои деньги закупал металл, делал печки и отправлял их туда. Ещё один человек ремонтирует подержанные УАЗы. Покупает, ремонтирует и отправляет в район СВО. Таких историй очень много», — уточнил Якушев в беседе с URA.RU.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.