Полпред в УрФО Якушев рассказал о помощи жителей России участникам СВО
- globallookpress.com
- © Ministry of Energy Russia
«Примеров очень много. Во всех регионах женщины вяжут носки, варежки, шьют флисовые кофты и балаклавы и отправляют их солдатам... Когда шло формирование частей, в палаточных городках появился дефицит буржуек. Один молодой человек оборудовал в своём гараже мастерскую, на свои деньги закупал металл, делал печки и отправлял их туда. Ещё один человек ремонтирует подержанные УАЗы. Покупает, ремонтирует и отправляет в район СВО. Таких историй очень много», — уточнил Якушев в беседе с URA.RU.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.