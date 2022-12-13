Аналитик Ерофеева назвала подорожание колбасы одной из причин роста индекса оливье

Аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева заявила, что индекс оливье в текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей.

«По данным аналитиков NTech, в 2022 году стоимость оливье составляет в среднем 455 рублей, тогда как в 2021-м салат обходился в 408 рублей. Разница составляет 11%. На увеличение стоимости повлиял рост цен на майонез и варёную колбасу. Тогда как картошка и морковь действительно стоят несколько дешевле, а горошек остался примерно на том же уровне», — сказала Ерофеева в разговоре с URA.RU.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.