Инфекционист Малышев заявил, что маски и соцдистанция помогут защититься от гриппа

Врач-инфекционист доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал, что в период распространения гриппа стоит пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

Обязательно соблюдать социальную дистанцию, стараться не посещать места с большим скоплением людей, а также не забывать про маску, особенно в транспорте, посоветовал врач в интервью Радио Sputnik.

«Не забываем проветривать помещения, лучше всего, чтобы температура была +20...+22 °С. Больные не должны ходить ни на учёбу, ни на работу. Ну и, конечно, вакцинация от гриппа — надёжный способ обезопасить себя», — заключил Малышев.

В свою очередь, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU выразил мнение, что нового пика заболеваемости гриппом в России можно ожидать в конце февраля 2023 года, тогда как в марте будущего года этот уровень должен сойти на нет.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.