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Диетолог Соломатина напомнила о плохой совместимости зелёного чая с молоком

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Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что сочетание кофе или чая с молоком может оказывать нежелательное воздействие на организм.
Диетолог Соломатина напомнила о плохой совместимости зелёного чая с молоком
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

Кофеин может задерживать всасывание кальция, а молоко содержит кальций и может снижать негативный эффект кофеина, отметила она в разговоре с Радио Sputnik.

«В зелёном чае содержатся также катехины — вещества, которые препятствуют развитию воспалений в организме. Когда мы наливаем молоко в кофе или чай, казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами катехинов и полифенолов и не даёт им в полной мере проявить свою активность», — уточнила Соломатина.

В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Москвой 24» рассказала, что печень трески, морская рыба, яичные желтки, грибы и молоко содержат в себе большое количество витамина D.

Так, по её словам, достаточно съесть 30—50-граммовый кусок сельди или скумбрии, чтобы получить суточную норму витамина.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.

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