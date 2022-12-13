Врач Шарафеев напомнил о возможности изменения артериального давления с возрастом

Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев напомнил, что параметры артериального давления могут различаться в зависимости от возраста человека.

Распространённое мнение о том, что артериальное давление должно быть 120/80 и ни в коем случае не выше, является правильным не всегда, поделился специалист в беседе с «Известиями».

«Это правильно, но для тех сосудов, которых не коснулись возрастные изменения. С возрастом сосуды теряют эластичность, для них становится естественным повышение артериального давления на определённую величину, допустим до 130—135 мм рт. ст. Но существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 мм, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — объяснил врач.

Ранее главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.