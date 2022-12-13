Узнать больше

Аналитики сообщили о росте числа обращений россиян к сомнологам на 22% в ноябре

Короткая ссылка
Из исследования «Сбер ЕАПТЕКА» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье» следует, что с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Это среди прочего стало причиной роста числа обращений жителей страны к сомнологам.
Аналитики сообщили о росте числа обращений россиян к сомнологам на 22% в ноябре
  • Gettyimages.ru

Как уточняют «Известия», на 43% в России осенью выросли продажи снотворных, а число обращений к сомнологам — на 22%.

Чаще всего к таким специалистам обращаются люди в возрасте 23—34 лет — почти четверть (22%) от всех обращений за последний год. Реже на проблемы со сном жалуются люди 45—60 лет (19%) и 35—44 лет (18%).

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить