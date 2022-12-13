Аналитики сообщили о росте числа обращений россиян к сомнологам на 22% в ноябре

Из исследования «Сбер ЕАПТЕКА» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье» следует, что с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Это среди прочего стало причиной роста числа обращений жителей страны к сомнологам.

Как уточняют «Известия», на 43% в России осенью выросли продажи снотворных, а число обращений к сомнологам — на 22%.

Чаще всего к таким специалистам обращаются люди в возрасте 23—34 лет — почти четверть (22%) от всех обращений за последний год. Реже на проблемы со сном жалуются люди 45—60 лет (19%) и 35—44 лет (18%).

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.