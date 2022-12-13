Аналитики сообщили о росте числа обращений россиян к сомнологам на 22% в ноябре
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Как уточняют «Известия», на 43% в России осенью выросли продажи снотворных, а число обращений к сомнологам — на 22%.
Чаще всего к таким специалистам обращаются люди в возрасте 23—34 лет — почти четверть (22%) от всех обращений за последний год. Реже на проблемы со сном жалуются люди 45—60 лет (19%) и 35—44 лет (18%).
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.