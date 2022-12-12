Экс-премьер Дагестана Меджидов получил пять лет тюрьмы за аферу с военными поставками

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны.

«Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказали РИА Новости в суде.

Второй подсудимый, экс-гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова П.С. Фиряз Фарманов получил четыре года условно.

Установлено, что в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки и получили 108 млн рублей аванса.

Системы министерство так и не получило. Обвинение считает, что фигуранты изначально знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.